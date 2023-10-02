Балахнин считает, что у Валерия Карпина есть много проблем из-за слабого состава

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин считает, что у главного тренера южан Валерия Карпина имеется ворох проблем из-за слабого состава.

«С чем связан кризис идей Карпина? Основное — это слабый состав. К нему трудно подобрать какие-то методы игры, которые хотел бы видеть Карпин. Тем не менее этот кризис есть в команде. Я имею в виду кризис идей от тренера. Но это не значит, что он плохой тренер, уверен, что он думает на эту тему круглосуточно, как изменить и сделать игру лучше. Пока что мы не видим, за счет чего, ведь все повторяется от игры к игре. Я заметил, что футболисты говорят, что команда играет хорошо, и называют это невезением в интервью. Это ошибка, они ведь должны видеть, что надо менять подходы к своей игре, может быть, в тактических вещах. Это основное. Они должны увидеть реальность», — приводит слова Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

После 10 туров «Ростов» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. Лидирует — «Краснодар» (24 очка).