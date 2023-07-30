Балахнин считает, что Захаряну надо уезжать в Европу

Экс-тренер «Ростова» Сергей Балахнин посоветовал полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну покинуть РПЛ.

«Ему как раз сейчас надо уезжать. В последних играх он ведёт себя нервно и постоянно срывается, жёстко нарушает правила. С чем это связано? Со многими факторами, но в том числе и с его переездом в Европу. Сейчас для него самое важное — оказаться в хорошем клубе, тогда он точно окажется в выигрыше. Неважно — попадёт он там в состав или не попадёт. В любом случае он извлечёт из этого пользу», — цитирует Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

Ранее сообщалось, что в приглашении Захаряна заинтересованы «Лацио», «Страсбур» и «Дженоа». В текущем сезоне 20-летний полузащитник забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу в трех матчах за бело-голубых.