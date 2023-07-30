Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:52

Балахнин считает, что Захаряну надо уезжать в Европу

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-тренер «Ростова» Сергей Балахнин посоветовал полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну покинуть РПЛ.

«Ему как раз сейчас надо уезжать. В последних играх он ведёт себя нервно и постоянно срывается, жёстко нарушает правила. С чем это связано? Со многими факторами, но в том числе и с его переездом в Европу. Сейчас для него самое важное — оказаться в хорошем клубе, тогда он точно окажется в выигрыше. Неважно — попадёт он там в состав или не попадёт. В любом случае он извлечёт из этого пользу», — цитирует Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

Ранее сообщалось, что в приглашении Захаряна заинтересованы «Лацио», «Страсбур» и «Дженоа». В текущем сезоне 20-летний полузащитник забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу в трех матчах за бело-голубых.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005252510_balahnin_dal_sovet_zaharyanu_gde_prodoljit_kareru
Арсен Захарян
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Сергей Балахнин
5
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
МОК поссорился с Олимпийским советом Азии. Как это отразится на России?
«Зенит» и «Ростов» сыграли вничью во втором туре РПЛ, Семак получил красную карточку
Очевидцы урагана в Марий Эл рассказали о противостоянии стихии
ВС РФ сорвали попытку ВСУ перебросить резервы на купянском направлении
Два праздника жизни: как провести Успенский пост
Какими продуктами Россия обеспечивает себя: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» не отправлял в РПЛ официального запроса на перенос игры с «Уралом»

«Рубин» — «Оренбург»: стартовые составы на матч 2-го тура РПЛ