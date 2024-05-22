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Сегодня, 21:20

Балахнин: «Победа над «Зенитом» прибавит уважения к Карпину»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин предположил, способна ли команда с Дона отобрать очки у «Зенита» в выездном матче 30-го тура РПЛ.

«Я с трудом в это верю при всем желании, потому что «Зенит» просто сильнее. Еще дома последняя игра. И еще 99-летие. Вообще «Зенит» сильнее во всех компонентах. Плюс еще борьба за первое место. Им нельзя проигрывать. Конечно, «Ростов» хочет себя проявить. У молодых ребят огромное желание. Наверняка будет непросто «Зениту», но, тем не менее, я думаю, он должен победить», — приводит «РБ Спорт» слова Балахнина.

Также он поделился мнением о том, является ли «Зенит» сильным раздражителем для главного тренера ростовчан Валерия Карпина.

«Зенит» является раздражителем для всех. Я бы не делал акцент на то, что Карпин — бывший спартаковец и поэтому ненавидит «Зенит». Наверное, нет. Да его и в «Спартаке» не особо жалуют, если быть объективным. А обыграть «Зенит» — это в любом случае престижно любой команде, любому тренеру. И прибавит, наверное, уважение или еще чего-то. Хотя ему это не требуется», — добавил специалист.

Игра между командами пройдет 25 мая на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, начало — в 16.30 по московскому времени.

На данный момент «Зенит» с 54 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему «Динамо» 2 балла. «Ростов» (43) идет на 7-й строчке.

Источник: РБ Спорт
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
Сергей Балахнин
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