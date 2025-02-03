Балахнин: «Зениту» точно не будет легко во второй части сезона РПЛ»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился своими мыслями о чемпионской гонке в нынешнем сезоне РПЛ.

«Очевидно, «Зениту» нужно вводить что-то новое перед возобновлением сезона. Наверное, поэтому и был приобретён бразилец Энрике. Видимо, внутренних ресурсов команде не хватает. «Зенит» в этом сезоне далеко не единоличный фаворит. Сейчас есть три команды, которые имеют основные претензии на чемпионство. «Зениту» точно не будет легко во второй части сезона», — цитирует Балахнина Legalbet.ru.

После 18 туров в нынешнем сезоне РПЛ «Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице с 39 очками, уступая лидирующему «Краснодару» по дополнительным показателям. На 3-й строчке расположился «Спартак» с 37 очками.