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Сегодня, 19:57

Балахнин считает Семака лучшим тренером РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский тренер Сергей Балахнин рассказал, кого считает лучшим тренером РПЛ.

«Валера здорово работает с пацанами в «Ростове», конечно, но до лучшего тренера ему далеко. Тренера можно называть лучшим, если он выигрывает трофеи. На сегодняшний день лучший тренер РПЛ — Сергей Семак. Да, можно сказать, что у него супер-команда, но вы не забывайте, что управлять миллионерами очень непросто. Семак дает результат, а Георгиевич пока ничего не выиграл. Посмотрим, что будет дальше. Если Карпин выиграет титул, то тогда мы будем говорить, что он лучший», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».

После 17 туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, набрав 42 очка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-balahnin-semak-luchshij-trener-rpl-karpinu-eshhe-daleko-do-e-togo/
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Сергей Балахнин
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