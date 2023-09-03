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Сегодня, 16:00

Балахнин сомневается, что «Зенит» вернется на прежний уровень

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением об игре ЦСКА и «Зенита» в преддверии 7-го тура РПЛ.

«Зенит» постепенно выходит на свой прошлогодний уровень, но полностью на него он вряд ли вернется. Игра «Зенита» радует глаз каждого любителя футбола, в отличие от игры ЦСКА. Работа Семака достойна уважения. ЦСКА играет перепадами, возьмите даже прошлый сезон. Тогда в концовке немного повезло, а команда смогла подняться высоко. Сейчас же основные футболисты выпали из-за травм, а это явно сказывается на качестве игры», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Балахнина.

Мат между ЦСКА и «Зенитом» в рамках 7-го тура РПЛ пройдет 3 сентября и начнется в 17.30 по московскому времени. На данный момент петербуржцы занимают 3-е место в турнирной таблице (13 очков), армейцы расположились на 6-й строчке (10).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005312146_balahnin_vryad_li_zenit_vernetsya_na_prejniy_uroven
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Балахнин
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
3
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
4
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
5
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
6
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
7
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 3 : 0
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 2 : 0
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 3 : 0
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 3 : 2
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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