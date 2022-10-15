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Сегодня, 13:17

Балахнин: «Убийством «Ростова» в матче с «Уралом» не пахло»

Сергей Разин
корреспондент

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился впечатлениями от матча 13-го тура РПЛ против «Урала» (1:2).

— Качество игры было средним. Много брака в передачах, — приводит слова Балахнина «РБ Спорт». — Бросилось в глаза то, что «Ростов» ищет не гол, а пенальти. Прямо выпрашивали вчера. Это очень печально.

— Возникло много вопросов к главному арбитру Турбину после матча. Например, в моменте со стыком Сиссе и Комличенко. Нужно ли было показывать красную Сиссе?

— Я считаю, что и Григорий Иванов мог бы высказать свои претензии к Турбину. Да, было опасное столкновение. Трудно сказать тянет ли оно на красную карточку.

— А в эпизоде с Комличенко и Филипенко было пенальти?

— Нет. Турбин в этом моменте правильно разобрался, правда, очень долго смотрел этот эпизод. Четко было видно на повторе, что сначала защитник коснулся мяча, а уже потом он зацепил ногу Комличенко.

— Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин сказал, что команду убили. Так ли это?

— Конечно, нет. Да, были напряженные моменты, но убийством не пахло.

«Ростов» находится на втором месте в турнирной таблице РПЛ, имея на счету 25 очков. У «Урала» 14 очков — 11 место.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-balahnin-ubijstvom-rostova-vchera-ne-pahlo-komanda-prosto-vy-prashivala-penal-ti/
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