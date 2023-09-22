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Сегодня, 20:10

Балахнин уверен, что «Зенит» скоро обгонит «Краснодар» в турнирной таблице РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший член тренерского штаба сборной России Сергей Балахнин поделился ожиданиями от предстоящих матчей 9-го тура РПЛ.

«Железнодорожники не тянут на борьбу с лидерами. Тем более, «Зенит» прибавляет и с каждой игрой становится все лучше. Это видно по футболистам. Все ребята прибавляют. Они уже преодолели тот спад, который был в начале сезона, хотя было трудно заменить ушедших лидеров. Слишком высокий у них был уровень. Не потеряет ли «Краснодар» очки в матче с «Уралом». Краснодар» можно только похвалить. Он на протяжении восьми туров по праву находится на первом месте именно по игре, а не по очкам. И он стабилен. Да, быки играют не так ярко, как тот же «Зенит», но очки набирают в каждой встрече. Как долго «Краснодар» продержится на первой строчке? «Зенит» уже достает его и скоро обгонит. Я уверен. Но у быков есть игроки, которые умеют побеждать и имеют какие-то награды. А это очень важно. Гонка с «Зенитом» только начинается, и будет интересно за ней наблюдать", — приводит слова Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

После 8 туров «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков.

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет 24 сентября в Петербурге и начнется в 16:30 мск.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005348957_balahnin_zenit_uje_dostaet_krasnodar_i_skoro_obgonit
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Урал
Сергей Балахнин
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