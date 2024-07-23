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23 июля, 23:27

Балахнин выделил двух лучших игроков «Ростова» в матче против ЦСКА

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин назвал форварда команды Роналдо одним из лучших игроков в матче 1-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0).

«Он был одним из лучших, это точно. Можно подумать, кто в этой игре проявил себя лучше остальных, но, наверное, да. Оборона у ЦСКА хорошо сыграла, у «Ростова» Сако тоже очень хороший матч провел. Конечно же Роналдо был одним из лучших на поле», — цитирует Балахнина Vprognoze.ru.

Роналдо перешел в «Ростов» в январе 2024 года. За желто-синих 23-летний футболист провел 16 матчей во всех турнирах, отметившись 6 голами и 2 результативными передачами. Его контракт с «Ростовом» рассчитан до 30 июня 2028 года.

Источник: Vprognoze.ru
Футбол
ФК Ростов
Роналдо (Ростов)
Сергей Балахнин
Умар Сако
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