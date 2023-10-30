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Сегодня, 18:53

Балахнин выделил ключевой матч для чемпионских амбиций «Краснодара»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин рассказал, какая встреча может стать моментом истины для «Краснодара» в гонке за чемпионским титулом в РПЛ.

«Скоро состоится матч между «Краснодаром» и «Зенитом». Он многое покажет в отношении чемпионских амбиций кубанцев. Если питерцы победят в этой дуэли лидеров и выйдут на первое место, это станет тяжелым психологическим ударом для «Краснодара». Пока кубанцы сохраняют лидерство, они будут биться на пределе возможностей и цепляться за первую строчку всеми силами», — приводит слова Балахнина Vprognoze.ru.

После 13 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. На втором месте — «Зенит» (26 очков).

Источник: https://vprognoze.by/sportnews/football/11262509-balahnin-vydelil-klyuchevoj-match-dlya-chempionskih-ambicij-krasnodara.html
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