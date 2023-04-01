Балахнин — о голах Дзюбы: «Мститель? Это он дурью мается»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о дубле форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в ворота «Пари НН» в матче 21-го тура чемпионата России (4:0).

«Да ну, какой мститель? Это он дурью мается, он такой парень, который может что-то сказать и завести всех. Он играет в футбол, сосредоточен на игре, а не на мщении. Это у него хорошо получается, молодец!» — цитирует Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля этого года. Его контракт с московским клубом рассчитан до конца текущего сезона. Всего за железнодорожников он провел 4 матча в РПЛ, отметился 6 голами и 1 результативной передачей.