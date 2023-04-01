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Балахнин — о голах Дзюбы: «Мститель? Это он дурью мается»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о дубле форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в ворота «Пари НН» в матче 21-го тура чемпионата России (4:0).

«Да ну, какой мститель? Это он дурью мается, он такой парень, который может что-то сказать и завести всех. Он играет в футбол, сосредоточен на игре, а не на мщении. Это у него хорошо получается, молодец!» — цитирует Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля этого года. Его контракт с московским клубом рассчитан до конца текущего сезона. Всего за железнодорожников он провел 4 матча в РПЛ, отметился 6 голами и 1 результативной передачей.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005068658_balahnin__o_golah_dzyubyi_karpinu_i_nijnemu_novgorodu_mstitel_eto_on_duryu_maetsya
Артем Дзюба
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
Сергей Балахнин
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