Балахнин — о победе «Ростова» над «Пари НН»: «Не понимаю, как при подходе Гончаренко можно пропустить четыре гола со стандартов»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал победу команды над «Пари НН» в матче 17-го тура чемпионата России (4:0).

«Конечно, хорошо, когда защитник забивает. Но меня удивило другое. Виктор Гончаренко — системный тренер. При его подходе получать четыре гола со стандартов — я не понимаю, как это могло произойти. При таком квалифицированном специалисте такое происходит», — цитирует Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

После 17 туров в текущем сезоне РПЛ «Ростов» с 23 очками занимает 7-е место в турнирной таблице, а «Пари НН» идет 12-м с 16 очками.