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31 марта, 20:25

Балахнин о плохой реализации «Спартака»: «Мне кажется, это связано с командной игрой»

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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин объяснил причины плохой реализации «Спартака» в последних матчах.

В последних трех встречах РПЛ красно-белые не смогли отличиться забитыми мячами, сыграв вничью с «Уралом» (0:0) и «Зенитом» (0:0), а также уступив «Факелу» (0:2).

«Вроде бы есть у «Спартака» люди, которые могут забивать и не один. Мне кажется, это связано с командной игрой. Есть и моменты, которые можно забивать, но чего-то не хватает. Все-таки, это больше командная игра, эти же футболисты, которые против «Урала» играли, они не раз показывали, что могут забивать», — цитирует Балахнина Vprognoze.ru.

На данный момент «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 21 матче. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 9 очков.

Источник: Vprognoze.ru
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Сергей Балахнин
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