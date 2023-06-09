Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:06

Балахнин: «У «Родины» почти нет шансов на выход в РПЛ»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Футбольный эксперт Сергей Балахнин высказался об ответных стыковых матчах за право выступать в РПЛ в сезоне-2023/24.

— Более-менее все уже понятно. Особенно это касается «Пари НН» и «Родины». Там и счет крупный, и нижегородцы будут играть у себя дома. Поэтому у «Родины» почти нет шансов, — цитирует «Евро-Футбол.Ру».

— А в первой паре?

— Там хоть какая-то интрига еще сохраняется, потому что счет минимальный. Тем более, матч проходил в зале, и «Факелу» было объективно тяжело проявится в полную силу. Хотя все равно было видно, что воронежцы на голову сильнее соперника. А если учесть, что «Факел» — команда домашняя, которая в родных стенах играет лучше, чем на выезде, то шансы «Енисея» тоже невелики, как и у «Родины».

В первых стыковых матчах «Пари НН» обыграл «Родину» (3:0), а «Факел» одержал победу над «Енисеем» (1:0). Ответные игры пройдут завтра, 10 июня.

Источник: Евро-футбол
Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Енисей
ФК Нижний Новгород
ФК Родина
ФК Факел (Воронеж)
Сергей Балахнин
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Как человек он — полное дерьмо». Тренер украинской теннисистки оскорбил Джоковича
Месси выбрал США из-за семьи. Показываем, как они любят друг друга
ВС РФ на двух направлениях уничтожили более 50 единиц бронетехники ВСУ
Глава Крыма оценил ход спецоперации по защите Донбасса
WP сообщила об угрозе Саудовской Аравии США после слов Байдена о нефти
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Стыки «Факел» — «Енисей» и «Пари НН» — «Родина»: кто будет играть в РПЛ?
Тренер «Енисея» Гаранин сообщил, что не участвует в подготовке команды ко второму стыковому матчу с «Факелом»
Форвард «Пари НН» Сулейманов: «Нельзя думать, что уже сохранили прописку в РПЛ, иначе все окажется плохо для нас»
Форвард «Пари НН» Сулейманов: «Чувствую свой прогресс, но хотелось бы забивать больше»
Жигулев — о Юране: «Самое важное, что он сильный мотиватор»
Полузащитник Гордюшенко: «Попасть в РПЛ вместе с «Родиной» — это мечта, но мы усложнили себе жизнь»
Полузащитник «Пари НН» Рыбчинский о стыковых матчах: «Мы сами себя в эту ситуацию загнали»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Торпедо» продлило контракт с полузащитником Ениным

Форвардом «Ахмата» Конате интересуются клубы из Франции и Бельгии