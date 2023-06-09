Балахнин: «У «Родины» почти нет шансов на выход в РПЛ»

Футбольный эксперт Сергей Балахнин высказался об ответных стыковых матчах за право выступать в РПЛ в сезоне-2023/24.

— Более-менее все уже понятно. Особенно это касается «Пари НН» и «Родины». Там и счет крупный, и нижегородцы будут играть у себя дома. Поэтому у «Родины» почти нет шансов, — цитирует «Евро-Футбол.Ру».

— А в первой паре?

— Там хоть какая-то интрига еще сохраняется, потому что счет минимальный. Тем более, матч проходил в зале, и «Факелу» было объективно тяжело проявится в полную силу. Хотя все равно было видно, что воронежцы на голову сильнее соперника. А если учесть, что «Факел» — команда домашняя, которая в родных стенах играет лучше, чем на выезде, то шансы «Енисея» тоже невелики, как и у «Родины».

В первых стыковых матчах «Пари НН» обыграл «Родину» (3:0), а «Факел» одержал победу над «Енисеем» (1:0). Ответные игры пройдут завтра, 10 июня.