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Сегодня, 16:23

Балахнин заявил, что «Ростов» смотрелся интереснее ЦСКА в первом матче сезона РПЛ

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин отреагировал на безголевую ничью команды в 1-м туре РПЛ против ЦСКА (0:0).

«Во всяком случае, «Ростов» смотрелся интереснее ЦСКА. Игра была бледненькая с двух сторон, но южане выглядели предпочтительнее. Много факторов было такой игры, это жара, физическое состояние футболистов, отсюда и столько замен», — цитирует Балахнина Vprognoze.ru.

Матч между «Ростовом» и ЦСКА прошел в субботу, 20 июля. В следующем туре ростовчане встретятся с «Крыльями Советов». Игра состоится 26 июля в Самаре.

Источник: Vprognoze.ru
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Балахнин
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