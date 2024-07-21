Балахнин заявил, что «Ростов» смотрелся интереснее ЦСКА в первом матче сезона РПЛ

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин отреагировал на безголевую ничью команды в 1-м туре РПЛ против ЦСКА (0:0).

«Во всяком случае, «Ростов» смотрелся интереснее ЦСКА. Игра была бледненькая с двух сторон, но южане выглядели предпочтительнее. Много факторов было такой игры, это жара, физическое состояние футболистов, отсюда и столько замен», — цитирует Балахнина Vprognoze.ru.

Матч между «Ростовом» и ЦСКА прошел в субботу, 20 июля. В следующем туре ростовчане встретятся с «Крыльями Советов». Игра состоится 26 июля в Самаре.