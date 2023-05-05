Балахнин: «Ростов» при Карпине расцвел, но на следующий год будет сложнее»

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин считает, что южанам в следующем сезоне будет сложно конкурировать с «Зенитом» за чемпионство.

«Ростов» при Карпине расцвел, но на следующий год будет сложнее. Удержаться даже на этих позициях будет непросто, не говоря уже о том, чтобы навязать конкуренцию за чемпионство «Зениту». «Динамо», «Спартак», «Локомотив», все усилятся. Посмотрите, как заиграл «Оренбург» с приходом аргентинцев. Главное, чтобы летняя селекция не отбросила «Ростов» назад. Можно привезти и бразильцев, составить конкуренцию «Зениту» (смеется), но они тоже не будут стоять на месте», — цитирует Балахнина Legalbet.

«Зенит» с 61 очком сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» на данный момент идет вторым, имея в активе 50 очков. В 26-м туре клуб из Санкт-Петербурга сыграет со «Спартаком», а команда Карпина встретится с «Факелом».