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Сегодня, 20:51

Балахнин: «Ростов» при Карпине расцвел, но на следующий год будет сложнее»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин считает, что южанам в следующем сезоне будет сложно конкурировать с «Зенитом» за чемпионство.

«Ростов» при Карпине расцвел, но на следующий год будет сложнее. Удержаться даже на этих позициях будет непросто, не говоря уже о том, чтобы навязать конкуренцию за чемпионство «Зениту». «Динамо», «Спартак», «Локомотив», все усилятся. Посмотрите, как заиграл «Оренбург» с приходом аргентинцев. Главное, чтобы летняя селекция не отбросила «Ростов» назад. Можно привезти и бразильцев, составить конкуренцию «Зениту» (смеется), но они тоже не будут стоять на месте», — цитирует Балахнина Legalbet.

«Зенит» с 61 очком сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» на данный момент идет вторым, имея в активе 50 очков. В 26-м туре клуб из Санкт-Петербурга сыграет со «Спартаком», а команда Карпина встретится с «Факелом».

Источник: https://legalbet.ru/news/balahnin-rostov-pri-karpine-rastcvyol-no-sleduyushij/
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