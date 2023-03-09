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Сегодня, 20:05

Балахнин заявил, что Семак блестяще делает свою работу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный российский тренер Сергей Балахнин оценил роль Сергея Семака в успехах «Зенита».

«Только дилетанты говорят то, что Семак не причастен к успехам «Зенита». Так говорить совершенно точно нельзя. Он держит команду на плаву уже не один год, главное, что у него есть результат, а остальное — неважно. Поймите, что управлять богатыми очень сложно, а у него это получается. Он прекрасно делает свою работу, объединив вокруг себя всех звезд команды. Семак делает свою работу просто блестяще. Его штаб тоже нужно отметить», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».

Вместе с петербуржцами Семак выиграл все национальные трофеи, став четырехкратным чемпионом России, завоевав Кубок и трижды — Суперкубок страны. После 18 туров чемпионата России «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 45 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-balahnin-upravlyat-bogaty-mi-ochen-slozhno-semak-delaet-svoyu-rabotu-prosto-blestyashhe/
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Сергей Балахнин
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