Балахнин заявил, что Сутормин поможет «Ростову»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина в ростовский клуб.

«Сутормин — квалифицированный футболист, который может помочь «Ростову». Во-первых, он опытный. Во-вторых, есть определенный уровень. «Ростову» как раз сейчас не хватает какого-то класса. Есть молодые хорошие ребята, есть иностранцы, а таких зрелых нет в команде», — цитирует Балахнина Legalbet.

Ранее сообщалось, что Сутормин перейдет в «Ростов» на правах аренды.