Балахнин заявил, что «Урал» плохо играл весной

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин отреагировал на новость об увольнении Виктора Гончаренко из «Урала».

— «Урал» плохо играл весной. Гончаренко — очень сильный тренер, но что-то у него не получилось. Понять это решение можно.

— Сможет ли «Урал» после ухода Гончаренко эмоционально встряхнуться?

— Не знаю, был ли смысл убирать Гончаренко сейчас. Как бы чего плохого из этого не вышло. «Урал» рискнул, уволил главного тренера. Не надо было в такой момент расставаться с Гончаренко, — цитирует Балахнина «РБ Спорт».

Клуб из Екатеринбурга объявил об отставке 46-летнего белоруса в четверг, 30 мая. В среду, 29 мая, «Урал» проиграл «Акрону» (0:2) в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ в сезоне-2024/25.