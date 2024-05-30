Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:55

Балахнин заявил, что «Урал» плохо играл весной

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин отреагировал на новость об увольнении Виктора Гончаренко из «Урала».

— «Урал» плохо играл весной. Гончаренко — очень сильный тренер, но что-то у него не получилось. Понять это решение можно.

— Сможет ли «Урал» после ухода Гончаренко эмоционально встряхнуться?

— Не знаю, был ли смысл убирать Гончаренко сейчас. Как бы чего плохого из этого не вышло. «Урал» рискнул, уволил главного тренера. Не надо было в такой момент расставаться с Гончаренко, — цитирует Балахнина «РБ Спорт».

Клуб из Екатеринбурга объявил об отставке 46-летнего белоруса в четверг, 30 мая. В среду, 29 мая, «Урал» проиграл «Акрону» (0:2) в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ в сезоне-2024/25.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-balahnin-ne-nado-by-lo-v-takoj-moment-uvol-nyat-goncharenko/
0
Читайте также
Стало известно, с кем встречается шахматист Магнус Карлсен
Дмитрий Бивол — Малик Зинад: основная информация о бое — дата и где смотреть
Умерла актриса Анастасия Заворотнюк
Хабиб нарушил слово и вернулся в UFC, чтобы помочь лучшему другу побить свой рекорд. Что нужно знать о титульном поединке Махачев - Порье
Чем известна актриса Анастасия Заворотнюк. Биография
Помогавшего ВСУ студента Гулько не пустили в Грузию после депортации из РФ
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
Материалы сюжета: РПЛ: итоги чемпионата России-2023/24
Бородюк об упущенном «Динамо» чемпионстве: «Не хватило ментальности победителей»
«Верю, что Сафонов осилит дорогу, по которой прошел Головин». Интервью Бородюка
Несколько игроков «Алании» ждут предложения от клубов РПЛ
Главные победы и разочарования РПЛ. От восхитительного старта «Спартака» до огненного финиша трех клубов
Президент «Урала» об увольнении Гончаренко: «Все говорят: мы вообще в футбол не играем!»
Защитник «Краснодара» Эктов оценил будущее в команде
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Министр спорта Татарстана назвал верным решение «Рубина» продлить контракт с Рахимовым: «Он всегда держал удар»

Игорь Осинькин: «Ни один из клубов не показал чемпионской игры в минувшем сезоне»