Балахнин заявил, что «Зенит» может позволить себе потерять очки в матче с «Ростовом»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча сине-желтых с «Зенитом» в рамках 23-го тура РПЛ.

«Зенит» на голову выше «Ростова», но не сделать точного прогноза. Можно попытаться, но точным он не будет. Безусловно, «Зенит» может позволить себе потерять очки, даже если он проиграет, ничего страшного не будет. Но, если говорить объективно, игровое преимущество и психологическое все-таки на стороне «Зенита», — приводит слова Балахнина «Газета.Ru».

Матч «Ростов» — «Зенит» пройдет завтра, 16 апреля. Начало встречи — 19.00 по московскому времени.