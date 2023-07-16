Балахнин заявил о нехватке игроков у ЦСКА

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин считает, что руководству ЦСКА нужно задуматься над трансферами, если клуб хочет навязать борьбу за чемпионство в новом сезоне РПЛ.

«У ЦСКА точно недобор футболистов, это однозначно. Им даже стартовый состав нужно усиливать, не говоря о том, что нужны футболисты и в запас. Если, конечно, команда хочет бороться за золотые медали. Естественно, нельзя пройти весь сезон на одном составе, нужно больше, чем 11 человек. Тут двух мнений нет», — цитирует Балахнина «Газета.Ru»

15 июля в матче за OLIMPBET Суперкубок России, который прошел в Казани, армейцы уступили «Зениту» (0:0, по пенальти — 5-4).

В первом туре нового сезона РПЛ московская команда встретится с «Уралом». Игра пройдет 22 июля и начнется в 13.00 по московскому времени.