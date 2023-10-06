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Сегодня, 07:35

Бальбуэна: «Цель «Динамо» — сделать все возможное, чтобы выиграть титул в этом сезоне»

Алина Савинова
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Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна после победы над «Спартаком» в рамках 5-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России (3:0) назвал главную цель бело-голубых в текущем сезоне.

«Мы все очень эмоциональные, все очень хотим выиграть, быть конкурентными. Даже внутри коллектива мы очень настроены. Наша цель состоит в том, чтобы сделать все возможное, чтобы выиграть титул в этом сезоне. Все возможности для этого у нас есть», — цитирует футболиста Metaratings.ru.

На данный момент «Динамо» с 8 очками располагается на 2-м месте в группе D Кубка России.

В РПЛ бело-голубые занимают 6-е место, набрав 16 очко за 10 туров. В 11-м туре чемпионата России московская команда на своем поле примет «Факел». Матч пройдет 8 октября и начнется в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/balbuena-my-dolzhny-sdelat-vsyo-vozmozhnoe-chtoby-dinamo-vyigralo-titul-v-etom-sezone-291857/
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Фабиан Бальбуэна
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