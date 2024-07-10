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Париж-2024

Сегодня, 19:05

Бальбуэна отказался от зарплаты в «Динамо» на время выступления на Олимпиаде

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что капитан бело-голубых Фабиан Бальбуэна не будет получать зарплату в клубе во время выступления за сборную Парагвая на Олимпиаде.

«Конечно, Бальбуэна общался и с главным тренером, и с руководством. Это совместное решение. Прежде всего, позиция главного тренера была в том, что он готов отпустить Фабиана на Олимпиаду. Соответственно, на период отсутствия в клубе во время Олимпиады Бальбуэна отказался от зарплаты», — приводит слова Пивоварова ТАСС.

Парагвайцы проведут 3 матча в групповом турнире: против сборных Японии (24 июля), Израиля (27 июля) и Мали (30 июля). Соревнования по футболу пройдут на Олимпиаде-2024 с 24 июля по 10 августа.

20 июля «Динамо» сыграет против «Факела» в 1-м туре сезона-2024/25 РПЛ. Кроме того, капитан бело-голубых может пропустить матчи против «Локомотива» (27 июля), «Акрона» (3 августа) и «Зенита» (10 августа) в РПЛ, а также игру 1-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака» (31 июля).

Источник: ТАСС
Футбол
Олимпиада
РПЛ
Сборная Парагвая по футболу
ФК Динамо (Москва)
Фабиан Бальбуэна
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