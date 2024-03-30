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30 марта, 10:45

Бальбуэна отреагировал на теракт в «Крокус Сити Холле»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Динамо» и сборной Парагвая Фабиан Бальбуэна прокомментировал теракт в «Крокус Сити Холле».

«Мы не знали, что произошло. Только из социальных сетей узнали информацию. Ситуация сложная и очень грустная. Смерть людей — это нечто сложное. Из-за уважения к жертвам и их семьям было принято решение не проводить матч со сборной России. Подобные ситуации относятся к разряду тех, которые выходят из-под контроля. Это может произойти не только в этой стране, подобные ситуации происходили и в ряде других европейских стран. Мир немного сошел с ума. Очень неприятно осознавать, что подобное может происходить.

Не беспокоился ли я из-за необходимости вернуться в Москву? Беспокойство было. Место, где все произошло, относится к разряду тех, которые мы можем посещать: магазины, рестораны. В наши дни никогда не можешь быть уверен в своей безопасности не только здесь, в любом месте. Повторюсь, во многих странах происходили теракты. Очень сложно никогда не знать, где ты можешь быть в безопасности, но нужно двигаться дальше", — приводит слова Бальбуэны Metaratings.ru.

22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 140 человек. 29-го числа игроки «Динамо» и «Ростова» вышли на матч 22-го тура РПЛ в футболках с изображением журавлей в память о жертвах в «Крокусе».

Источник: https://metaratings.ru/news/balbuena-mir-soshyol-s-uma-v-nashi-dni-nikogda-i-nigde-ne-mozhesh-byt-uveren-v-svoei-bezopasnosti-348527/
ФК Динамо (Москва)
Фабиан Бальбуэна
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