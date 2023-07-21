Бальбуэна: «Я хотел вернуться в «Динамо». Я здесь, чтобы помогать команде»

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна прокомментировал свое назначение капитаном команды.

— Ничего не изменилось. Я здесь, чтобы помогать команде, тренироваться и играть. У нас очень много лидеров. Шунин, Смолов, Фомин, Паршивлюк. Любой может быть лидером. Главное — результат.

— Была информация, что ты не хотел возвращаться в «Динамо». Правда ли это, и что тебя заставило вернуться?

— Если бы я не хотел вернуться, я бы сейчас не стоял перед вами.

— Были ли проблемы с возвращением из-за жены?

— Нет, никаких проблем не было. Хотел вернуться и вернулся.

Прошлым летом Бальбуэна приостановил контракт с бело-голубыми и на протяжении сезона выступал на правах аренды за «Коринтианс» на правах аренды. Этим летом 31-летний парагваец вернулся в расположение российского клуба.