Бальбуэна рассказал, какого соперника считает самым важным для «Динамо»

Защитник и капитан московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна рассказал, какой соперник является самым важным для его команды.

«Какой самый главный соперник «Динамо» в российском футболе? Следующий! Каждый следующий соперник является для нас самым важным. В эту субботу им будет «Факел», — приводит слова Бальбуэна Legalbet.

«Динамо» встретится с «Факелом» 8 октября в рамках 11-го тура РПЛ. Начало — в 16:30 по мск.

После 10 туров «Динамо» занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. «Факел» — 15-й (8 очков).