Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:40

Бальбуэна рассказал, какого соперника считает самым важным для «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник и капитан московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна рассказал, какой соперник является самым важным для его команды.

«Какой самый главный соперник «Динамо» в российском футболе? Следующий! Каждый следующий соперник является для нас самым важным. В эту субботу им будет «Факел», — приводит слова Бальбуэна Legalbet.

«Динамо» встретится с «Факелом» 8 октября в рамках 11-го тура РПЛ. Начало — в 16:30 по мск.

После 10 туров «Динамо» занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. «Факел» — 15-й (8 очков).

Источник: https://legalbet.ru/news/balbuena-rasskazal-kakogo-sopernika-schitaet-samim/
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Фабиан Бальбуэна
0
Читайте также
«Северсталь» забросила «Сочи» 10 шайб в матче КХЛ
Бекхэм: «Я считаю тен Хага хорошим тренером, просто у него сейчас трудное время»
ЦАХАЛ нанесла удары по территории Ливана
Прилетевшие из Тель-Авива в Сочи туристы рассказали о ситуации в Израиле
Вильфанд предупредил москвичей о резком повышении температуры с 12 октября
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РПЛ: «Урал» и «Локо» сыграли вничью, «Спартак» — ЦСКА и другие матчи 11-го тура

Божович назвал матч «Спартак» — ЦСКА лучшим дерби в России