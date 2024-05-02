Бальбуэна считает, что «Динамо» может спасти сезон игрой в РПЛ

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна ответил на вопрос «СЭ» о цели на оставшуюся часть сезона.

— Конечно, можно спасти сезон игрой в чемпионате. Мы отстаем на три очка от «Краснодара» и «Зенита». Осталось четыре матча. Мы будем биться до последнего, — сказал Бальбуэна «СЭ».

В среду, 1 мая, «Динамо» уступило «Спартаку» в матче второй стадии 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России (2:0) и вылетело из турнира.

В чемпионате России бело-голубые на данный момент занимают третье место с 47 очками.