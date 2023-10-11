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Сегодня, 11:57

Бальбуэна считает, что игрокам «Динамо» нужно улучшать реализацию моментов

Алина Савинова
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Капитан «Динамо» Фабиан Бальбуэна высказался о ничьей в матче с «Факелом» в 11-м туре РПЛ (0:0).

«Мы пытались, но не смогли забить, однако у нас было много моментов. Мы могли набрать больше очков после 11 туров, но это футбол. Каждый матч очень сложный, мы пытались играть хорошо, но не смогли забить. Нам нужно улучшать это качество», — приводит ТАСС слова Бальбуэны.

«Динамо» идет на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков в 11 матчах. 21 октября бело-голубые в гостях встретятся с «Локомотивом». Начало игры — в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://tass.ru/sport/18971623
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Фабиан Бальбуэна
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