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Сегодня, 16:46

Бальбуэна высказался об отсутствии игроков «Динамо» в составе национальной сборной России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Парагвайский защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна высказался об отсутствии игроков московской команды в составе национальной сборной России.

«Я не знаю, почему в сборную России не вызываются игроки «Динамо». Это вопрос к главному тренеру. Любой российский футболист мог бы сыграть за сборную. Тюкавин не исключение. Также я могу представить в будущем товарищеский матч между сборными России и Парагвая. Это было бы здорово», — приводит слова Бальбуэна Metaratings.ru.

Прошлым летом Бальбуэна приостановил контракт с бело-голубыми и на протяжении сезона выступал на правах аренды за «Коринтианс». Этим летом 31-летний парагваец вернулся в расположение российского клуба.

В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 16 матчей и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://metaratings.ru/news/balbuena-vopros-k-glavnomu-treneru-pochemu-v-sbornuyu-rossii-ne-vyzyvayutsya-igroki-dinamo-309955/
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Сборная России по футболу
ФК Динамо (Москва)
Фабиан Бальбуэна
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