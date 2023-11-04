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Сегодня, 13:19

Бальбуэна заявил, что счастлив в «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна не смог ответить на вопрос, может ли он перейти в другой российский клуб, добавив, что счастлив в своей нынешней команде.

«Не могу ответить на этот вопрос. Он не важен. Сейчас я в «Динамо», играю, усердно работаю с партнерами по команде и тренерским штабом. Я счастлив в этом клубе», — приводит слова Бальбуэна Sport24.

Прошлым летом Бальбуэна приостановил контракт с бело-голубыми и на протяжении сезона выступал на правах аренды за «Коринтианс». Этим летом 31-летний парагваец вернулся в расположение российского клуба. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 14 матчей и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://sport24.ru/football/news-592882-balbuena-o-perekhode-v-drugoy-rossiyskiy-klub-ne-mogu-otvetit-na-etot-vopros-ya-schastliv-v-dinamo
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ФК Спартак (Москва)
Фабиан Бальбуэна
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