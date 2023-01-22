Бальде, Классен и Зобнин выйдут в стартовом составе «Спартака» на товарищеский матч с АГМК

Тренерский штаб «Спартака» определился со стартовым составом на товарищеский матч против клуба АГМК из Узбекистана. «Спартак»: Волков, Хлусевич, Маслов, Джикия, Классен, Пяткин, Зобнин, Зорин, Игнатов, Кейта Бальде, Николсон. Запасные: Максименко, Шитов, Чернов, Веденеев, Рыбус, Денисов, Литвинов, Иванников, Пруцев, Зиньковский, Соболев, Мелешин. Матч пройдет сегодня, 22 января, в Дубае (ОАЭ). Начало встречи в 16:15 мск.