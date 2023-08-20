Бальде не приехал на матч с «Зенитом» по решению Абаскаля

Федерико Пасторелло, агент форварда «Спартака» Кейта Бальде, в разговоре с корреспондентом «СЭ» объяснил, почему нападающий не приехал на игру 5-го тура РПЛ против «Зенита».

«Кейта не приехал на матч? Это решение тренера. Бальде отнесся спокойно, он принял его», — сказал Пасторелло «СЭ».

Игра пройдет на «Открытие Арене» в Москве. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени. Перед игрой «Спартак» с 9 очками занимает пятое место в РПЛ. «Зенит» с 7 баллами идет на седьмой строчке.