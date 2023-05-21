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Сегодня, 21:15

Бальде — о жесте Соболева в матче с ЦСКА: «Думаю, это были эмоции»

Алина Савинова
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Нападающий «Спартака» Кейта Бальде высказался о победе над ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ (2:1).

«Первый тайм мы провели неплохо, но во втором у нас было больше пространства, больше шансов. Мы играли так, чтобы приблизить гол. В итоге мы выиграли, слава богу. Я рад, что смог сыграть, помочь команде. Мы всей командой смогли подняться вверх, это самое важное. Благодаря этой победе у нас есть шанс окончить чемпионат в топ-3. Это наша цель прямо сейчас. «Спартак» — великий клуб, мы должны продолжать в том же духе. Жест Соболева? Думаю, это были эмоции», — цитирует Бальде Metaratings.ru.

На 69-й минуте главный арбитр встречи Сергей Карасев удалил форварда «Спартака» Александра Соболева из-за неприличного жеста, показанного защитнику ЦСКА Виллиану Роше. Позже футболист опубликовал пост в Telegram-канале, в котором извинился за грубый жест.

После этого матча армейцы сохранили 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка. Красно-белые поднялись на 3-ю строчку, набрав 53 очка.

Источник: https://metaratings.ru/news/balde-zhest-soboleva-dumayu-eto-byli-emocii-252899/
Александр Соболев
Кейта Бальде
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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