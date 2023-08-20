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РПЛ

Сегодня, 19:47

Бальде — об отсутствии в заявке на матч с «Зенитом»: «Все хорошо»

Микеле Антонов
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Нападающий «Спартака» Кейта Бальде в разговоре с журналистами ответил на вопрос о своем отсутствии в заявке команды на матч 5-го тура РПЛ против «Зенита».

— Расстроены ли вы тому, что не с командой?

— Все хорошо! Поговорим после.

Ранее руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что Кейта Бальде и Павел Маслов не попали в заявку команды из-за того, что она «ограничена».

Кейта Бальде
ФК Спартак (Москва)
0
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 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
4
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
5
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
6
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
7
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
10
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
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 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
12
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
13
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
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 Факел 5 1 0 4 5-10 3
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 2 : 1
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 2 : 1
19.08 17:30
Балтика – Урал
 0 : 1
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 1 : 1
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 4 : 0
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 2 : 0
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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