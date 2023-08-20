Бальде — об отсутствии в заявке на матч с «Зенитом»: «Все хорошо»

Нападающий «Спартака» Кейта Бальде в разговоре с журналистами ответил на вопрос о своем отсутствии в заявке команды на матч 5-го тура РПЛ против «Зенита».

— Расстроены ли вы тому, что не с командой?

— Все хорошо! Поговорим после.

Ранее руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что Кейта Бальде и Павел Маслов не попали в заявку команды из-за того, что она «ограничена».