Бальде — о вылете из Кубка России: «У «Спартака» нет времени плакать, сезон не окончен»

Форвард «Спартака» Кейта Бальде рассказал об эмоциях команды после вылета из Кубка России. В полуфинале Пути регионов московский клуб потерпел поражение от «Акрона» со счетом 1:2.

«Мы разочарованы, но нет времени плакать. Важно сконцентрироваться на подготовке к ближайшему матчу. Футболистам и болельщикам важно объединиться, чтобы выдать максимум и финишировать на хорошей ноте», — цитирует Кейта пресс-служба московского клуба.

После 23 туров РПЛ «Спартак» набрал 45 баллов и занимает третье место в турнирной таблице.