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Сегодня, 13:42

Бальде — о вылете из Кубка России: «У «Спартака» нет времени плакать, сезон не окончен»

Виктория Кравченко
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Форвард «Спартака» Кейта Бальде рассказал об эмоциях команды после вылета из Кубка России. В полуфинале Пути регионов московский клуб потерпел поражение от «Акрона» со счетом 1:2.

«Мы разочарованы, но нет времени плакать. Важно сконцентрироваться на подготовке к ближайшему матчу. Футболистам и болельщикам важно объединиться, чтобы выдать максимум и финишировать на хорошей ноте», — цитирует Кейта пресс-служба московского клуба.

После 23 туров РПЛ «Спартак» набрал 45 баллов и занимает третье место в турнирной таблице.

Источник: https://spartak.com/media/news/029be786-cb73-4337-b96c-986dfec3e6f4
Кейта Бальде
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
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