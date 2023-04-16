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Сегодня, 13:00

Бальде — о возможном уходе из «Спартака»: «Не верьте, я уважаю этот клуб»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Спартака» Кейта Бальде заявил, что не собирается покидать московскую команду в ближайшее время.

«Говорят, что я могу уехать летом? Не верьте. Мне нравится в «Спартаке», я уважаю этот клуб. Мне здесь очень помогали в тяжелый период времени. Мне правда нравится Россия, Москва и люди вокруг, в команде у нас отличная атмосфера. Все в порядке, слава Богу», — приводит слова Бальде Metaratings.ru.

Сенегалец перешел в «Спартак» осенью 2022 года на правах свободного агента. Он подписал контракт до 2025 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/balde-o-vozmozhnom-ukhode-iz-spartaka-ne-verte-ya-uvazhayu-klub-zdes-mne-pomogli-v-tyazhyolyi-period-vremeni-243693/
Кейта Бальде
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