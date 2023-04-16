Бальде — о возможном уходе из «Спартака»: «Не верьте, я уважаю этот клуб»

Нападающий «Спартака» Кейта Бальде заявил, что не собирается покидать московскую команду в ближайшее время.

«Говорят, что я могу уехать летом? Не верьте. Мне нравится в «Спартаке», я уважаю этот клуб. Мне здесь очень помогали в тяжелый период времени. Мне правда нравится Россия, Москва и люди вокруг, в команде у нас отличная атмосфера. Все в порядке, слава Богу», — приводит слова Бальде Metaratings.ru.

Сенегалец перешел в «Спартак» осенью 2022 года на правах свободного агента. Он подписал контракт до 2025 года.