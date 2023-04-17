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Сегодня, 16:57

Бальде заявил, что хочет писать историю в «Спартаке»

Алина Савинова
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Нападающий «Спартака» Кейта Бальде заявил о намерении остаться в московском клубе.

«Конечно! У меня еще 3 года по контракту. Хочу писать историю в «Спартаке», — приводит «РБ Спорт» слова Бальде.

Также он ответил на вопрос о том, получал ли предложения от других российских клубов.

«Да, и не только из России, но и от европейских команд. Я принял решение, что хочу творить историю здесь — в «Спартаке», — добавил форвард.

Бальде перешел в «Спартак» летом 2022 года, подписав контракт на три года. В текущем сезоне 28-летний сенегальский футболист провел 5 матчей за красно-белых в РПЛ и отметился 2 голами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kejta-bal-de-moya-zhena-lyubit-rossiyu-hochu-pisat-istoriyu-v-spartake/
Кейта Бальде
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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