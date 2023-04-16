Бальде: «Я заряжен, хочу забивать в каждом матче — всегда!»

Нападающий «Спартака» Кейта Бальде высказался о победе своей команды в матче 23-го тура РПЛ над «Торпедо» (2:1).

«Я очень счастлив, что нам удалось выиграть. Это победа была нам очень нужна. Теперь нужно продолжить в таком же духе в следующих матчах, вызовах, которые нам предстоят. Я расстроился, что не смог забить пенальти, но это меня только подстегнуло. Моя результативность — плод большой работы на тренировках, уверенности в своих силах и доверия со стороны тренерского штаба. Я заряжен, хочу забивать в каждом матче — всегда! Ставлю ли я перед собой цель стать лучшим бомбардиром РПЛ в будущем? Я работаю над этим. Надеюсь, у меня получится», — приводит слова Бальде Metaratings.ru.

В прошедшем матче Бальде не смог реализовать пенальти на 15-й минуте встречи, но спустя три минуты забил гол с игры.