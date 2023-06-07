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Бальде заявил, что останется в «Спартаке»

Алина Савинова
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Форвард «Спартака» Кейта Бальде ответил на вопрос, остается ли он в московской команде.

«Остаюсь ли я в «Спартаке»? Да», — приводит «РБ Спорт» слова Бальде.

Ранее итальянский журналист Франческо Вонгола заявил, что футболист может перейти в «Удинезе».

Бальде выступает за «Спартак» с августа 2022 года. Он принял участие в 16 матчах за красно-белых, отметился 4 голами и 1 результативной передачей.

«Спартак» по итогам сезона-2022/23 занял третье место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kejta-bal-de-ostayus-li-ya-v-spartake-da/
Кейта Бальде
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