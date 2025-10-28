«Балтика» и «Ахмат» встретятся в матче 14-го тура Российской премьер-лиги в воскресенье, 2 ноября. Игра пройдет на «Ростех Арене» в Калининграде и начнется в 17.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Балтика» — «Ахмат» можно будет знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.

02 ноября, 17:00. Ростех Арена (Калининград)

В прямом эфире матч калининградцев и грозненцев покажет канал «Матч Премьер». Трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

В 13 турах чемпионата России «Балтика» набрала 24 очка, «Ахмат» — 16. В 13-м туре калининградцы сыграли вничью с «Пари Нижним Новгородом» — 0:0, а грозненцы проиграли «Сочи» — 2:4.