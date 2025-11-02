2 ноября, 18:24
Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе получил красную карточку в матче 14-го тура РПЛ против «Балтики».
Форвард был удален на 59-й минуте после вмешательства ВАР. Судья зафиксировал, что футболист в борьбе наступил на ногу футболисту калининградцев Ираклию Манелову.
Мелкадзе получил первую красную карточку в сезоне-2025/26.
Dmitry Alexandrov
Таким же приёмом пользовался Ибрагимович. Как бы случайно, в пограничной ситуации жёстко шёл в стык.
03.11.2025
Dmitry Alexandrov
Сознательно наступил, понимал это и, при желании, мог постараться не делать этого. Укороченный шаг правой и додавливание с целью нейтрализации соперника. Грязно и мерзко.
02.11.2025
ivan.wanix
Талалаев от радости чуть ладони не стёр. Думаю, МРАЗОТА ОТКРЫЛАСЬ НАПОЛНУЮ.
02.11.2025
alur66
Вот за что конченные опять красную дают. Ну просто случайность от силы на желтую. Ну сколько этот харек МАЖИЧ над нашим футболом издеваться будет во главе с проходимцем ДЮКОВЫМ.
02.11.2025
mikeV
И главный тоже - картинки смотрел, нафига с вар согласился?
02.11.2025
Неприкрытый Писярев
После такой карты судья вар должен быть отсранен пожизненно, а в поле еще и отпиз**н после матча
02.11.2025