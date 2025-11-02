«Балтика» — «Ахмат»: Мелкадзе получил красную карточку

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе получил красную карточку в матче 14-го тура РПЛ против «Балтики». Форвард был удален на 59-й минуте после вмешательства ВАР. Судья зафиксировал, что футболист в борьбе наступил на ногу футболисту калининградцев Ираклию Манелову. Мелкадзе получил первую красную карточку в сезоне-2025/26. Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.

02 ноября, 17:00. Ростех Арена (Калининград)

Dmitry Alexandrov Таким же приёмом пользовался Ибрагимович. Как бы случайно, в пограничной ситуации жёстко шёл в стык. 03.11.2025

Dmitry Alexandrov Сознательно наступил, понимал это и, при желании, мог постараться не делать этого. Укороченный шаг правой и додавливание с целью нейтрализации соперника. Грязно и мерзко. 02.11.2025

ivan.wanix Талалаев от радости чуть ладони не стёр. Думаю, МРАЗОТА ОТКРЫЛАСЬ НАПОЛНУЮ. 02.11.2025

alur66 Вот за что конченные опять красную дают. Ну просто случайность от силы на желтую. Ну сколько этот харек МАЖИЧ над нашим футболом издеваться будет во главе с проходимцем ДЮКОВЫМ. 02.11.2025

mikeV И главный тоже - картинки смотрел, нафига с вар согласился? 02.11.2025