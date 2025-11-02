«Балтика» и «Ахмат» сыграют в 14-м туре чемпионата России в воскресенье, 2 ноября. Матч пройдет на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.

02 ноября, 17:00. Ростех Арена (Калининград)

Следить за ключевыми событиями игры «Балтика» — «Ахмат» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

После 13 туров премьер-лиги калининградцы набрали 24 очка и занимают пятое место в турнирной таблице. Команда из Грозного с 16 очками располагается на девятой строчке в чемпионате России.

