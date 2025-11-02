Видео
2 ноября, 14:15

«Балтика» — «Ахмат»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Балтика» и «Ахмат» сыграют в чемпионате России 2 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Брайан Хиль, игрок «Балтики».
Фото ФК «Балтика»

«Балтика» и «Ахмат» сыграют в 14-м туре чемпионата России в воскресенье, 2 ноября. Матч пройдет на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
02 ноября, 17:00. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
2:0
Ахмат

Следить за ключевыми событиями игры «Балтика» — «Ахмат» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

После 13 туров премьер-лиги калининградцы набрали 24 очка и занимают пятое место в турнирной таблице. Команда из Грозного с 16 очками располагается на девятой строчке в чемпионате России.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Материалы сюжета РПЛ 14-й тур: «Зенит» — «Локомотив», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
КДК РФС отменил красную карточку Мелкадзе
«Ахмат» обратился в ЭСК по двум эпизодам матча с «Балтикой»
«Спартак» обратился в ЭСК по матчу с «Краснодаром»
КДК рассмотрит удаление Мелкадзе и заявление «Ахмата» об отмене красной карточки игроку
КДК вызвал Туфана Садыгова на заседание по делу «Химок»
КДК не будет рассматривать инцидент с разбитым автобусом «Спартака» перед матчем с «Краснодаром»
