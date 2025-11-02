«Балтика» — «Ахмат»: Петров открыл счет на 9-й минуте. Талалаев помог быстро ввести аут перед голом

Полузащитник «Балтики» Максим Петров открыл счет в матче 14-го тура РПЛ против «Ахмата» — 1:0.

Хавбек отличился на 9-й минуте встречи после паса пяткой от форварда Брайана Хиля.

За несколько секунд до этого главный тренер калининградцев Андрей Талалаев помог своей команде быстро разыграть аут: он подхватил отскочивший к нему мяч и бросил его Владиславу Саусю, который начал результативную атаку.

Гол в ворота «Ахмата» стал для Петрова четвертым в чемпионате России-2025/26.