2 ноября, 17:12
Полузащитник «Балтики» Максим Петров открыл счет в матче 14-го тура РПЛ против «Ахмата» — 1:0.
Хавбек отличился на 9-й минуте встречи после паса пяткой от форварда Брайана Хиля.
За несколько секунд до этого главный тренер калининградцев Андрей Талалаев помог своей команде быстро разыграть аут: он подхватил отскочивший к нему мяч и бросил его Владиславу Саусю, который начал результативную атаку.
Гол в ворота «Ахмата» стал для Петрова четвертым в чемпионате России-2025/26.
Saiga-спринтер
Гуляй валья2 подале .. от спорта .. больше не знаком будешь.
02.11.2025
Soulles2
т.е. балабол... жаль.
02.11.2025
Saiga-спринтер
Гуляй васья2 .. обойдешьси ..
02.11.2025
Soulles2
Можно ссылку на пункт правил, ведь Вы вроде судья по всем видам спорта ? По-моему, тут пословица - в большой семье клювом не щелкают.
02.11.2025
Tokhir
Талалайка - Балалайка!
02.11.2025
ALEX1984
Гол отменить , матч переиграть , Талалая на кол !)))
02.11.2025
Sergey Markelov
Беспредел со стороны этого товарища тренера выходит за рамки футбольного поля:rofl:
02.11.2025
китайский городовой
Этот гол для футбольной энциклопедии. Браво!
02.11.2025
Saiga-спринтер
Талалаев помог быстрее вбросить мяч ... и это нарушение Правил игры в футбол! Никто, кроме игроков стартового состава команд и мальчиков подающих мячи, не может, даже косвенным образрм, участвовать в любых подобных игровых эпизодах. Судья должен был остановить матч свистком, тредупредить Талалаевыа за вмешательство в ход матча, и повторить выброс мяча из аута.
02.11.2025
Tokhir
Журавлю, вообще нельзя микрофон доверять!
02.11.2025