2 ноября, 17:12

«Балтика» — «Ахмат»: Петров открыл счет на 9-й минуте. Талалаев помог быстро ввести аут перед голом

Футболисты «Балтики» празднуют гол Максима Петрова в ворота «Ахмата».
Фото ФК «Балтика»

Полузащитник «Балтики» Максим Петров открыл счет в матче 14-го тура РПЛ против «Ахмата» — 1:0.

Хавбек отличился на 9-й минуте встречи после паса пяткой от форварда Брайана Хиля.

За несколько секунд до этого главный тренер калининградцев Андрей Талалаев помог своей команде быстро разыграть аут: он подхватил отскочивший к нему мяч и бросил его Владиславу Саусю, который начал результативную атаку.

Гол в ворота «Ахмата» стал для Петрова четвертым в чемпионате России-2025/26.

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
02 ноября, 17:00. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
2:0
Ахмат

10

  • Saiga-спринтер

    Гуляй валья2 подале .. от спорта .. больше не знаком будешь.

    02.11.2025

  • Soulles2

    т.е. балабол... жаль.

    02.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Гуляй васья2 .. обойдешьси ..

    02.11.2025

  • Soulles2

    Можно ссылку на пункт правил, ведь Вы вроде судья по всем видам спорта ? По-моему, тут пословица - в большой семье клювом не щелкают.

    02.11.2025

  • Tokhir

    Талалайка - Балалайка!

    02.11.2025

  • ALEX1984

    Гол отменить , матч переиграть , Талалая на кол !)))

    02.11.2025

  • Sergey Markelov

    Беспредел со стороны этого товарища тренера выходит за рамки футбольного поля:rofl:

    02.11.2025

  • китайский городовой

    Этот гол для футбольной энциклопедии. Браво!

    02.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Талалаев помог быстрее вбросить мяч ... и это нарушение Правил игры в футбол! Никто, кроме игроков стартового состава команд и мальчиков подающих мячи, не может, даже косвенным образрм, участвовать в любых подобных игровых эпизодах. Судья должен был остановить матч свистком, тредупредить Талалаевыа за вмешательство в ход матча, и повторить выброс мяча из аута.

    02.11.2025

  • Tokhir

    Журавлю, вообще нельзя микрофон доверять!

    02.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Андрей Талалаев
    РПЛ
    ФК Ахмат
    ФК Балтика
    Максим Петров («Балтика»)
