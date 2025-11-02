«Балтика» в большинстве всухую обыграла «Ахмат»

«Балтика» дома обыграла «Ахмат» в матче 14-го тура РПЛ — 2:0. У хозяев забили Максим Петров и Сергей Пряхин. Гости завершили игру в меньшинстве: на 59-й минуте красную карточку получил нападающий грозненцев Георгий Мелкадзе. «Балтика» поднялась на четвертое место в таблице РПЛ с 27 очками. «Ахмат» идет на девятой строчке с 16 очками. Команда Станислава Черчесова продлила серию без побед во всех турнирах до 6 матчей. В следующем туре «Балтика» примет на своем поле «Краснодар», а «Ахмат» сыграет дома со «Спартаком». Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.

02 ноября, 17:00. Ростех Арена (Калининград)

Алексей Сыромолотов С головой дружить надо.Пару игр на стимуляторах еще моге,а потом будет попа 03.11.2025

baruv Полностью с вами согласен! Только восхищение! 03.11.2025

плохокот Ваши слова о фантастической физподготовке наводят на разные мысли. Ничего фантастического не бывает, задел полученный в перед сезоном уже должен закончиться Возможно имеем дело с тактикой, которая позволяет очень грамотно расходовать силы. Вспоминается аритмия от Лобановского в 1986 году. 02.11.2025

плохокот Там где надо брать очки, Балтика их берет Мододцы. Это пусть Зенит, Локомотив, Краснодар и Спартак в супер-матчах выясняют, кто круче . А Балтика. без шума и пыли в итоге идет в лидерах 02.11.2025

Irving В сухую? Не 10:0 же, сильно сказано. 02.11.2025

Valekka Ахмат Черчесова будет видно весной.Пока это набор игроков,рано решивших,что достаточно показали себя.Мелкадзе нарвался на перо арбитров,но,думается,и в равных составах Балтика была бы сильней.Но глядя на поведение тренера,его непонятную одержимость,которая заметна и у игроков,могу согласиться со многими пользователями тут :такое ощущение,что Балтийцы на стимуляторах.Нереально,что команда игравшая на замедленных скоростях в ФНЛ с ходу побежала в РПЛ и ещё с запасом!! Но это мои размышления,которые ничего общего с реалиями могут не иметь!! 02.11.2025

Алексей Сыромолотов быкам в следующем туре не позавидуешь. вот и проверим чемпионов на "вшивость" 02.11.2025

Pol Pol Они молодцы ... они как киевляне, при Лобане, техника только у Блохина, а остальные ... бегают, как угорелые ! Ну это я так ... грубо говоря, мягко выражаясь. А кто из соперников, послабже здоровьем, типа вот этих, пребегали и всего то делов .... не надо, никакой техники. Это всё лишнее. Так они, при благоприятном стечении, до шестого места, зааапросто добежать могут. Главное, что б их в межсезонии .... на винтики не разобрали. А то эти урки, по жизни, ... они могут ! Они тока этим и живут ! 02.11.2025

Секир-башка Ахмат прям думал : вот пришел Саламыч - скоро в лидеры выскочим. Ну первые игры на кураже выиграли, а дальше все к тому же и вернулось. 02.11.2025

Slim Tallers Балтика опять удивила,молодцы! А у Черчесова багажа от предыдущего тренера уже нет. Он на своём уровне,как в сборной Казахстана. 02.11.2025

Burah Кажется, для Спартака самое разумное - гнать Станковича и Кахигао с его Гарсией и приглашать Талалаева 02.11.2025

berzulemic действие ремня закончилось 02.11.2025

spartsmen ловится. поймать андрюшу на коксе - и всех делов ... 02.11.2025

Ботокс007 А когда Гус Хиддинк подал мяч и Аршавин забил Нидерландам - тоже было несанкционированно? Может, отменить победу сборной России? 02.11.2025

TokTram_ Балтике - уважение. 02.11.2025

Игорь Сергеев Спасибо земляки за очередную победу! Могли накидать по меньшей мере ещё штуки три-четыре, но и 2:0 тоже хорошо. Не перестаю вами восхищаться, команда без явных звёзд великолепно играет. Талалаев красава, классную команду создал. 02.11.2025

hant64 Всё, команда полевого командира опять становится днищем? Впрочем, ничего удивительного - придя, усатый встряхнул как-то футболистов, но сейчас уже, наверное, ничего не встряхивается уже). 02.11.2025

Sergey Markelov Талалай сломал игру, несанкционированным вводом мяча в игру. А так все по делу 02.11.2025

За спорт! да хз, возможно 02.11.2025

Деп Б.Охта На Андрюшу надейся, а сам (Валера) не плошай! 02.11.2025

Деп Б.Охта 0 - 0. 02.11.2025

За спорт! С быками любопытно будет: две наименее пропускающие команды. 02.11.2025

ONIKAN2013 Удаление, конечно, .....)))) Но и так бы Балтика выиграла. 02.11.2025

blue-white! Кенигсберг с победой! Помогли нам сохранить 8-е место... 02.11.2025

Деп Б.Охта Психологический талалаевский допинг не ловится. 02.11.2025

Дмитрий Ушкачев Не был. Клуб 10-го места. Констатирую очевидное)) 02.11.2025

Деп Б.Охта Всех болел Балтики, Талалаева с победой!!!! Симпатичная команда получилась из "того, что было"... 02.11.2025

футбол это спорт И пропустили меньше всех, и всего 1 поражение. Другим бы лидерам вот так бы, хоть бы со своими звездами. 02.11.2025

baruv Можно предположить) 02.11.2025

Врн36 с какого перепуга? 02.11.2025

Олег Каноков Балтийцы просто физически смяли Орлов,могли и 4:0 оформить.Удаление Мелкадзе-спорное,имхо.Калининград с заслуженной победой. 02.11.2025

Lars Berger Балтийцы - молодцы! 02.11.2025

Saiga-спринтер Кёниг молодчики! Не воспринимаю Талалая, но город достоин иметь хорошие команды. Только раз спортивная судьба приводила в Кенигсберг. Город, форты вспоминаются с восхишением до сих пор. Хотя в 1977 на соревнованиях погода была весьма хреновая .. холодно, дождь и ветер. Для королевы спорта хуже не бывает. Но город прекрасный! 02.11.2025

Lars Berger Браво, "Балтика"! Поздравления с очередной победой. 02.11.2025

футбол это спорт Ну что тут скажешь, Балтика уже не удивляет! И в следующем туре не Балтика будет проверена, а Краснодар. 02.11.2025

TomCat Классный матч в исполнении Балтики! Как всегда, сыграли мощно. Еще раз с победой! 02.11.2025

spartsmen не помню: их на допинг проверяли хоть раз? :) 02.11.2025

GeoMaS А у Талалаева - предголевой пас, вот что значит быть в ритме игры 02.11.2025

Врн36 Ну где этот хваленый шашлычник. Хотя справедливости ради удаление было не по делу. Но Балтика продолжает гнуть свою линию. С победой балтийцы 02.11.2025

инок Балтику с победой на своём поле! Они молодцы. 02.11.2025

spartsmen а что, был с? 02.11.2025

Sergey_Marcus Талалаев молодец, на самом деле. Слепил команду из говна и палок. Видно, что исполнители слабые. В большинстве - ошибка на ошибке. Ни отдать ни принять не могут. 02.11.2025

+RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+ Нечестный способ влияния на результат от Талалая . Вмешательство в ход матча должно наказываться жёлтой картой и перебрасывать аут . 02.11.2025

rustov Приятно болеть за такую Балтику! 02.11.2025

Ботокс007 Сердечно поздравляю Александра Викторовича Бубнова с победой Балтики! Станиславу Саламовичу нужно съездить на стажировку на Фарерские острова к местным почтальонам. Тем более,что он уже встречался с Клаксвиком и получил массу незабываемых впечатлений. 02.11.2025

spartsmen черчесов и галактионов не могли не проигрывать вечно. только проблем у ахметки гораздо больше. 02.11.2025

Иван Л. Мололдчики Талалайцы! Выносите! Ещё и штуки три-четыре не забили. 02.11.2025

GeoMaS Да, Балтика переиграла, но удаление Мелкадзе за наступ на бросившегося ему в ноги балтийца это перебор. 02.11.2025

Дмитрий Ушкачев Балтика просто обыграла Ахмат. Большинство - это для красного словца. Ахмат снова - клуб без амбиций. 02.11.2025

КирпичИнвест Видеть цель, верить в себя и не замечать препятствий! Браво, Балтика! 02.11.2025

baruv Перебегали калининградцы грозненцев, благодаря фантастической физической подготовке, которая сохраняется уже половину чемпионата 02.11.2025

хурма(сельдерей) Балтика раздавила Ахмат Ахмат остается верен себе новый тренер несколько побед и снова как прежде= 02.11.2025