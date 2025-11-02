«Балтика» в большинстве всухую обыграла «Ахмат»

2 ноября, 18:57
«Балтика» дома обыграла «Ахмат» в матче 14-го тура РПЛ — 2:0.
У хозяев забили Максим Петров и Сергей Пряхин. Гости завершили игру в меньшинстве: на 59-й минуте красную карточку получил нападающий грозненцев Георгий Мелкадзе.
«Балтика» поднялась на четвертое место в таблице РПЛ с 27 очками. «Ахмат» идет на девятой строчке с 16 очками. Команда Станислава Черчесова продлила серию без побед во всех турнирах до 6 матчей.
В следующем туре «Балтика» примет на своем поле «Краснодар», а «Ахмат» сыграет дома со «Спартаком».
Алексей Сыромолотов
С головой дружить надо.Пару игр на стимуляторах еще моге,а потом будет попа
03.11.2025
baruv
Полностью с вами согласен! Только восхищение!
03.11.2025
плохокот
Ваши слова о фантастической физподготовке наводят на разные мысли. Ничего фантастического не бывает, задел полученный в перед сезоном уже должен закончиться Возможно имеем дело с тактикой, которая позволяет очень грамотно расходовать силы. Вспоминается аритмия от Лобановского в 1986 году.
02.11.2025
плохокот
Там где надо брать очки, Балтика их берет Мододцы. Это пусть Зенит, Локомотив, Краснодар и Спартак в супер-матчах выясняют, кто круче . А Балтика. без шума и пыли в итоге идет в лидерах
02.11.2025
Irving
В сухую? Не 10:0 же, сильно сказано.
02.11.2025
Valekka
Ахмат Черчесова будет видно весной.Пока это набор игроков,рано решивших,что достаточно показали себя.Мелкадзе нарвался на перо арбитров,но,думается,и в равных составах Балтика была бы сильней.Но глядя на поведение тренера,его непонятную одержимость,которая заметна и у игроков,могу согласиться со многими пользователями тут :такое ощущение,что Балтийцы на стимуляторах.Нереально,что команда игравшая на замедленных скоростях в ФНЛ с ходу побежала в РПЛ и ещё с запасом!! Но это мои размышления,которые ничего общего с реалиями могут не иметь!!
02.11.2025
Алексей Сыромолотов
быкам в следующем туре не позавидуешь. вот и проверим чемпионов на "вшивость"
02.11.2025
Pol Pol
Они молодцы ... они как киевляне, при Лобане, техника только у Блохина, а остальные ... бегают, как угорелые ! Ну это я так ... грубо говоря, мягко выражаясь. А кто из соперников, послабже здоровьем, типа вот этих, пребегали и всего то делов .... не надо, никакой техники. Это всё лишнее. Так они, при благоприятном стечении, до шестого места, зааапросто добежать могут. Главное, что б их в межсезонии .... на винтики не разобрали. А то эти урки, по жизни, ... они могут ! Они тока этим и живут !
02.11.2025
Секир-башка
Ахмат прям думал : вот пришел Саламыч - скоро в лидеры выскочим. Ну первые игры на кураже выиграли, а дальше все к тому же и вернулось.
02.11.2025
Slim Tallers
Балтика опять удивила,молодцы! А у Черчесова багажа от предыдущего тренера уже нет. Он на своём уровне,как в сборной Казахстана.
02.11.2025
Burah
Кажется, для Спартака самое разумное - гнать Станковича и Кахигао с его Гарсией и приглашать Талалаева
02.11.2025
berzulemic
действие ремня закончилось
02.11.2025
spartsmen
ловится. поймать андрюшу на коксе - и всех делов ...
02.11.2025
Ботокс007
А когда Гус Хиддинк подал мяч и Аршавин забил Нидерландам - тоже было несанкционированно? Может, отменить победу сборной России?
02.11.2025
TokTram_
Балтике - уважение.
02.11.2025
Игорь Сергеев
Спасибо земляки за очередную победу! Могли накидать по меньшей мере ещё штуки три-четыре, но и 2:0 тоже хорошо. Не перестаю вами восхищаться, команда без явных звёзд великолепно играет. Талалаев красава, классную команду создал.
02.11.2025
hant64
Всё, команда полевого командира опять становится днищем? Впрочем, ничего удивительного - придя, усатый встряхнул как-то футболистов, но сейчас уже, наверное, ничего не встряхивается уже).
02.11.2025
Sergey Markelov
Талалай сломал игру, несанкционированным вводом мяча в игру. А так все по делу
02.11.2025
За спорт!
да хз, возможно
02.11.2025
Деп Б.Охта
На Андрюшу надейся, а сам (Валера) не плошай!
02.11.2025
Деп Б.Охта
0 - 0.
02.11.2025
За спорт!
С быками любопытно будет: две наименее пропускающие команды.
02.11.2025
ONIKAN2013
Удаление, конечно, .....)))) Но и так бы Балтика выиграла.
02.11.2025
blue-white!
Кенигсберг с победой! Помогли нам сохранить 8-е место...
02.11.2025
Деп Б.Охта
Психологический талалаевский допинг не ловится.
02.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Не был. Клуб 10-го места. Констатирую очевидное))
02.11.2025
Деп Б.Охта
Всех болел Балтики, Талалаева с победой!!!! Симпатичная команда получилась из "того, что было"...
02.11.2025
футбол это спорт
И пропустили меньше всех, и всего 1 поражение. Другим бы лидерам вот так бы, хоть бы со своими звездами.
02.11.2025
baruv
Можно предположить)
02.11.2025
Врн36
с какого перепуга?
02.11.2025
Олег Каноков
Балтийцы просто физически смяли Орлов,могли и 4:0 оформить.Удаление Мелкадзе-спорное,имхо.Калининград с заслуженной победой.
02.11.2025
Lars Berger
Балтийцы - молодцы!
02.11.2025
Saiga-спринтер
Кёниг молодчики! Не воспринимаю Талалая, но город достоин иметь хорошие команды. Только раз спортивная судьба приводила в Кенигсберг. Город, форты вспоминаются с восхишением до сих пор. Хотя в 1977 на соревнованиях погода была весьма хреновая .. холодно, дождь и ветер. Для королевы спорта хуже не бывает. Но город прекрасный!
02.11.2025
Lars Berger
Браво, "Балтика"! Поздравления с очередной победой.
02.11.2025
футбол это спорт
Ну что тут скажешь, Балтика уже не удивляет! И в следующем туре не Балтика будет проверена, а Краснодар.
02.11.2025
TomCat
Классный матч в исполнении Балтики! Как всегда, сыграли мощно. Еще раз с победой!
02.11.2025
spartsmen
не помню: их на допинг проверяли хоть раз? :)
02.11.2025
GeoMaS
А у Талалаева - предголевой пас, вот что значит быть в ритме игры
02.11.2025
Врн36
Ну где этот хваленый шашлычник. Хотя справедливости ради удаление было не по делу. Но Балтика продолжает гнуть свою линию. С победой балтийцы
02.11.2025
инок
Балтику с победой на своём поле! Они молодцы.
02.11.2025
spartsmen
а что, был с?
02.11.2025
Sergey_Marcus
Талалаев молодец, на самом деле. Слепил команду из говна и палок. Видно, что исполнители слабые. В большинстве - ошибка на ошибке. Ни отдать ни принять не могут.
02.11.2025
+RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+
Нечестный способ влияния на результат от Талалая . Вмешательство в ход матча должно наказываться жёлтой картой и перебрасывать аут .
02.11.2025
rustov
Приятно болеть за такую Балтику!
02.11.2025
Ботокс007
Сердечно поздравляю Александра Викторовича Бубнова с победой Балтики! Станиславу Саламовичу нужно съездить на стажировку на Фарерские острова к местным почтальонам. Тем более,что он уже встречался с Клаксвиком и получил массу незабываемых впечатлений.
02.11.2025
spartsmen
черчесов и галактионов не могли не проигрывать вечно. только проблем у ахметки гораздо больше.
02.11.2025
Иван Л.
Мололдчики Талалайцы! Выносите! Ещё и штуки три-четыре не забили.
02.11.2025
GeoMaS
Да, Балтика переиграла, но удаление Мелкадзе за наступ на бросившегося ему в ноги балтийца это перебор.
02.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Балтика просто обыграла Ахмат. Большинство - это для красного словца. Ахмат снова - клуб без амбиций.
02.11.2025
КирпичИнвест
Видеть цель, верить в себя и не замечать препятствий! Браво, Балтика!
02.11.2025
baruv
Перебегали калининградцы грозненцев, благодаря фантастической физической подготовке, которая сохраняется уже половину чемпионата
02.11.2025
хурма(сельдерей)
Балтика раздавила Ахмат Ахмат остается верен себе новый тренер несколько побед и снова как прежде=
02.11.2025
TomCat
Балтику с победой! Уверенно, по-хозяйски!
02.11.2025