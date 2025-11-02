Видео
2 ноября, 18:57

«Балтика» в большинстве всухую обыграла «Ахмат»

Фото ФК «Балтика»

«Балтика» дома обыграла «Ахмат» в матче 14-го тура РПЛ — 2:0.

У хозяев забили Максим Петров и Сергей Пряхин. Гости завершили игру в меньшинстве: на 59-й минуте красную карточку получил нападающий грозненцев Георгий Мелкадзе.

«Балтика» поднялась на четвертое место в таблице РПЛ с 27 очками. «Ахмат» идет на девятой строчке с 16 очками. Команда Станислава Черчесова продлила серию без побед во всех турнирах до 6 матчей.

В следующем туре «Балтика» примет на своем поле «Краснодар», а «Ахмат» сыграет дома со «Спартаком».

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
02 ноября, 17:00. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
2:0
Ахмат
54

  • Алексей Сыромолотов

    С головой дружить надо.Пару игр на стимуляторах еще моге,а потом будет попа

    03.11.2025

  • baruv

    Полностью с вами согласен! Только восхищение!

    03.11.2025

  • плохокот

    Ваши слова о фантастической физподготовке наводят на разные мысли. Ничего фантастического не бывает, задел полученный в перед сезоном уже должен закончиться Возможно имеем дело с тактикой, которая позволяет очень грамотно расходовать силы. Вспоминается аритмия от Лобановского в 1986 году.

    02.11.2025

  • плохокот

    Там где надо брать очки, Балтика их берет Мододцы. Это пусть Зенит, Локомотив, Краснодар и Спартак в супер-матчах выясняют, кто круче . А Балтика. без шума и пыли в итоге идет в лидерах

    02.11.2025

  • Irving

    В сухую? Не 10:0 же, сильно сказано.

    02.11.2025

  • Valekka

    Ахмат Черчесова будет видно весной.Пока это набор игроков,рано решивших,что достаточно показали себя.Мелкадзе нарвался на перо арбитров,но,думается,и в равных составах Балтика была бы сильней.Но глядя на поведение тренера,его непонятную одержимость,которая заметна и у игроков,могу согласиться со многими пользователями тут :такое ощущение,что Балтийцы на стимуляторах.Нереально,что команда игравшая на замедленных скоростях в ФНЛ с ходу побежала в РПЛ и ещё с запасом!! Но это мои размышления,которые ничего общего с реалиями могут не иметь!!

    02.11.2025

  • Алексей Сыромолотов

    быкам в следующем туре не позавидуешь. вот и проверим чемпионов на "вшивость"

    02.11.2025

  • Pol Pol

    Они молодцы ... они как киевляне, при Лобане, техника только у Блохина, а остальные ... бегают, как угорелые ! Ну это я так ... грубо говоря, мягко выражаясь. А кто из соперников, послабже здоровьем, типа вот этих, пребегали и всего то делов .... не надо, никакой техники. Это всё лишнее. Так они, при благоприятном стечении, до шестого места, зааапросто добежать могут. Главное, что б их в межсезонии .... на винтики не разобрали. А то эти урки, по жизни, ... они могут ! Они тока этим и живут !

    02.11.2025

  • Секир-башка

    Ахмат прям думал : вот пришел Саламыч - скоро в лидеры выскочим. Ну первые игры на кураже выиграли, а дальше все к тому же и вернулось.

    02.11.2025

  • Slim Tallers

    Балтика опять удивила,молодцы! А у Черчесова багажа от предыдущего тренера уже нет. Он на своём уровне,как в сборной Казахстана.

    02.11.2025

  • Burah

    Кажется, для Спартака самое разумное - гнать Станковича и Кахигао с его Гарсией и приглашать Талалаева

    02.11.2025

  • berzulemic

    действие ремня закончилось

    02.11.2025

  • spartsmen

    ловится. поймать андрюшу на коксе - и всех делов ...

    02.11.2025

  • Ботокс007

    А когда Гус Хиддинк подал мяч и Аршавин забил Нидерландам - тоже было несанкционированно? Может, отменить победу сборной России?

    02.11.2025

  • TokTram_

    Балтике - уважение.

    02.11.2025

  • Игорь Сергеев

    Спасибо земляки за очередную победу! Могли накидать по меньшей мере ещё штуки три-четыре, но и 2:0 тоже хорошо. Не перестаю вами восхищаться, команда без явных звёзд великолепно играет. Талалаев красава, классную команду создал.

    02.11.2025

  • hant64

    Всё, команда полевого командира опять становится днищем? Впрочем, ничего удивительного - придя, усатый встряхнул как-то футболистов, но сейчас уже, наверное, ничего не встряхивается уже).

    02.11.2025

  • Sergey Markelov

    Талалай сломал игру, несанкционированным вводом мяча в игру. А так все по делу

    02.11.2025

  • За спорт!

    да хз, возможно

    02.11.2025

  • Деп Б.Охта

    На Андрюшу надейся, а сам (Валера) не плошай!

    02.11.2025

  • Деп Б.Охта

    0 - 0.

    02.11.2025

  • За спорт!

    С быками любопытно будет: две наименее пропускающие команды.

    02.11.2025

  • ONIKAN2013

    Удаление, конечно, .....)))) Но и так бы Балтика выиграла.

    02.11.2025

  • blue-white!

    Кенигсберг с победой! Помогли нам сохранить 8-е место...

    02.11.2025

  • Деп Б.Охта

    Психологический талалаевский допинг не ловится.

    02.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Не был. Клуб 10-го места. Констатирую очевидное))

    02.11.2025

  • Деп Б.Охта

    Всех болел Балтики, Талалаева с победой!!!! Симпатичная команда получилась из "того, что было"...

    02.11.2025

  • футбол это спорт

    И пропустили меньше всех, и всего 1 поражение. Другим бы лидерам вот так бы, хоть бы со своими звездами.

    02.11.2025

  • baruv

    Можно предположить)

    02.11.2025

  • Врн36

    с какого перепуга?

    02.11.2025

  • Олег Каноков

    Балтийцы просто физически смяли Орлов,могли и 4:0 оформить.Удаление Мелкадзе-спорное,имхо.Калининград с заслуженной победой.

    02.11.2025

  • Lars Berger

    Балтийцы - молодцы!

    02.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Кёниг молодчики! Не воспринимаю Талалая, но город достоин иметь хорошие команды. Только раз спортивная судьба приводила в Кенигсберг. Город, форты вспоминаются с восхишением до сих пор. Хотя в 1977 на соревнованиях погода была весьма хреновая .. холодно, дождь и ветер. Для королевы спорта хуже не бывает. Но город прекрасный!

    02.11.2025

  • Lars Berger

    Браво, "Балтика"! Поздравления с очередной победой.

    02.11.2025

  • футбол это спорт

    Ну что тут скажешь, Балтика уже не удивляет! И в следующем туре не Балтика будет проверена, а Краснодар.

    02.11.2025

  • TomCat

    Классный матч в исполнении Балтики! Как всегда, сыграли мощно. Еще раз с победой!

    02.11.2025

  • spartsmen

    не помню: их на допинг проверяли хоть раз? :)

    02.11.2025

  • GeoMaS

    А у Талалаева - предголевой пас, вот что значит быть в ритме игры

    02.11.2025

  • Врн36

    Ну где этот хваленый шашлычник. Хотя справедливости ради удаление было не по делу. Но Балтика продолжает гнуть свою линию. С победой балтийцы

    02.11.2025

  • инок

    Балтику с победой на своём поле! Они молодцы.

    02.11.2025

  • spartsmen

    а что, был с?

    02.11.2025

  • Sergey_Marcus

    Талалаев молодец, на самом деле. Слепил команду из говна и палок. Видно, что исполнители слабые. В большинстве - ошибка на ошибке. Ни отдать ни принять не могут.

    02.11.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Нечестный способ влияния на результат от Талалая . Вмешательство в ход матча должно наказываться жёлтой картой и перебрасывать аут .

    02.11.2025

  • rustov

    Приятно болеть за такую Балтику!

    02.11.2025

  • Ботокс007

    Сердечно поздравляю Александра Викторовича Бубнова с победой Балтики! Станиславу Саламовичу нужно съездить на стажировку на Фарерские острова к местным почтальонам. Тем более,что он уже встречался с Клаксвиком и получил массу незабываемых впечатлений.

    02.11.2025

  • spartsmen

    черчесов и галактионов не могли не проигрывать вечно. только проблем у ахметки гораздо больше.

    02.11.2025

  • Иван Л.

    Мололдчики Талалайцы! Выносите! Ещё и штуки три-четыре не забили.

    02.11.2025

  • GeoMaS

    Да, Балтика переиграла, но удаление Мелкадзе за наступ на бросившегося ему в ноги балтийца это перебор.

    02.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Балтика просто обыграла Ахмат. Большинство - это для красного словца. Ахмат снова - клуб без амбиций.

    02.11.2025

  • КирпичИнвест

    Видеть цель, верить в себя и не замечать препятствий! Браво, Балтика!

    02.11.2025

  • baruv

    Перебегали калининградцы грозненцев, благодаря фантастической физической подготовке, которая сохраняется уже половину чемпионата

    02.11.2025

  • хурма(сельдерей)

    Балтика раздавила Ахмат Ахмат остается верен себе новый тренер несколько побед и снова как прежде=

    02.11.2025

  • TomCat

    Балтику с победой! Уверенно, по-хозяйски!

    02.11.2025

