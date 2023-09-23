Трансляция матча РПЛ «Балтика» — «Ахмат» начнется в 16.25 мск на канале «Матч Премьер»

«Балтика» на своем поле в Калининграде сыграет с «Ахматом» в матче девятого тура чемпионата России по футболу в субботу, 23 сентября. Встреча пройдет на стадионе «Ростех Арена», начало — в 16.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Балтика» — «Ахмат» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Смотреть видеотрансляцию матча «Балтика» — «Ахмат» можно будет на телеканале «Матч Премьер». Прямой эфир начнется в 16.25.

«Балтика» под руководством тренера Сергея Игнашевича набрала 4 очка и занимает последнее, 16-е место. «Ахмат» Мирослава Ромащенко располагается на 10-й строчке с 11 баллами.

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