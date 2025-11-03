Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

3 ноября, 13:23

«Балтика» — «Ахмат»: судья мог назначить пенальти и не удалять Мелкадзе

Александр Бобров
Шеф-редактор

На 59-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Балтика» — «Ахмат» (2:0) судья Иван Абросимов после ВАР-проверки и просмотра повторов на мониторе у поля удалил футболиста гостей Георгия Мелкадзе за серьезное нарушение правил игры.

И арбитр, и его видеоассистенты Рафаэль Шафеев и Анатолий Жабченко определили, что нападающий заслуживал красной карточки за фол на Ираклии Манелове. Хотя контакт ноги игрока грозненцев с ногой соперника, который произошел двумя минутами ранее, выглядел совершенно случайным. Манелов попытался в падении остановить мяч, а Мелкадзе пробросил его вперед и неумышленно наступил на ногу калининградцу.

На взгляд всех экспертов «СЭ», ВАР-вмешательство не требовалось, а итоговое решение рефери — чересчур строгое. У «Ахмата» есть возможность оспорить удаление своего футболиста, обратившись в контрольно-дисциплинарный комитет РФС. А тот, в свою очередь запросит мнение экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭКС). При соответствующем решении ЭСК красная карточка затем может быть отменена.

А на 25-й минуте этого же матча возникли основания для назначения пенальти в ворота «Ахмата». Когда в штрафной площади грозненцев произошел контакт левой руки Лечи Садулаева с головой Владислава Сауся. В этом чемпионате России судьи нередко квалифицировали такие действия как нарушение правил. Но в матче в Калининграде этого не случилось. Видеоассистенты в действия Абросимова не вмешались.

19

  • Alexander Kovalev

    Почему неумышленное?

    05.11.2025

  • shabl

    Удаление чистое...

    04.11.2025

  • zg

    Да пофиг в принципе,пока Станковича с КаггиХао не пнут,я от команды в принципе ничего особого уже не жду....Улыбнуло,как Деян после матча,на вопрос про идиотские "розыгрыши мяча от штрафной" промямлил,что есть зоны куда можно и куда нельзя и непонятно,почему игроки пинают туда,куда нельзя....

    04.11.2025

  • Федот

    Отменят кр. карточку, сто пудов.

    04.11.2025

  • zg

    Точняк!Бывшие нас любят!Ну его нах!Дисква!Только дисква!)

    03.11.2025

  • Andrey Victorovich

    Вспоминается столкновение Веллитона с Акинфеевым за пределами штрафной, оба боролись за верховой мяч и голову Веллитон никуда деть не мог, а получил по полной, на сколько я помню 4 матча дискволификации

    03.11.2025

  • Andrey Victorovich

    Всё равно какое место, Спартак единственный клуб которы цифру 10 не поменял в честь 10 летия матч тв, в следующем туре балтика грохнет краснодар без 4х ведущих игроков, а спартак проиграет ахмату и отправит домой станковича

    03.11.2025

  • Капитон Матроскин

    Возражение в том, что ты пишешь : "Сделали из футбола галимый балет с цирком. Стоит человеку соответствующим образом поваляться, и вот тебе пожалуйста, удаление или пеналь." - то есть Манелов "повалялся в цирковом исполнении и Мелкадзе удалили" - по твоим словам. А Манелов валялся от сильной боли, а не дельфина исполнял. - Так понятно мое возражение?? Просто ты всех под одну гребенку причесал, а это не есть правильно.

    03.11.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Судья ваащее мог на поле не выходить.. А отдать свисток писаке..

    03.11.2025

  • AZ

    Так а в чем возражение, если сам надеешься, что красную отменят? Да, наступ может привести к травме, как и столкновение головами, допустим. Ну так спорт все таки травмоопасная штука. А удаления должны быть за грубость со стороны игрока, а не за то, что может к чему-то привести.

    03.11.2025

  • Робат

    Походу карьере Абросимова конец! Пусть баранов пасет в горах Кавказа!

    03.11.2025

  • m_16

    Думаешь, шестое место Спартака настолько не даёт покоя газовой гидре?

    03.11.2025

  • Капитон Матроскин

    По твоему Манелов, которому Мелкадзе наступил на ногу - исполнял балет или цирк, валяясь?? Такой жестокий наступ может привести не только к серьезнейшей травме, но и вообще к завершению карьеры. - Это моё возражение тебе. Что касается удаления Мелкадзе - считаю, что тут произошел несчастный случай, и Мелкадзе никак не заслуживал удаления, ему просто некуда было ставить ногу при беге, а на мяче он был первый. Надеюсь, красную отменят, а Манелову - здоровья и хоть бы не серьезная травма, ибо в стоп-кадре этот наступ выглядил жутко((

    03.11.2025

  • Aeon

    В этом сезоне судейство в РПЛ -- чистый хаос. В решениях арбитров нет никакой последовательности, а пресловутый ВАР всё чаще становится собственно причиной проблемных решений вместо того, чтобы способствовать уменьшению их количества.

    03.11.2025

  • Andrey Victorovich

    Отменят, ведь следующяя игра со Спартаком

    03.11.2025

  • Gordon

    "Всех экспертов". И кто кроме дилетанта Боброва сюда входит? :) Фамилии в студию )

    03.11.2025

  • Rudrik31

    Так наоборот должен, вам же играть с Ахматом!))

    03.11.2025

  • AZ

    Такие удаления, как удаление Мелкадзе или Кордобы - маразм. Или пеналь в ворота Ростова. Сделали из футбола галимый балет с цирком. Стоит человеку соответствующим образом поваляться, и вот тебе пожалуйста, удаление или пеналь.))). Главное, нас усиленно пытаются убедить, что "сейчас такие правила".))). Только вот нет такого судейства в ЛЧ и других турнирах (например, недавний МЧМ).

    03.11.2025

  • zg

    Я б удаление Мелкадзе не оспаривал,один вред от него....

    03.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    РПЛ
    ФК Ахмат
    ФК Балтика
    Читайте также
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
    В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
    ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
    Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета РПЛ 14-й тур: «Зенит» — «Локомотив», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
    КДК РФС отменил красную карточку Мелкадзе
    «Ахмат» обратился в ЭСК по двум эпизодам матча с «Балтикой»
    «Спартак» обратился в ЭСК по матчу с «Краснодаром»
    КДК рассмотрит удаление Мелкадзе и заявление «Ахмата» об отмене красной карточки игроку
    КДК вызвал Туфана Садыгова на заседание по делу «Химок»
    КДК не будет рассматривать инцидент с разбитым автобусом «Спартака» перед матчем с «Краснодаром»
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя