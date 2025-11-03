«Балтика» — «Ахмат»: судья мог назначить пенальти и не удалять Мелкадзе

На 59-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Балтика» — «Ахмат» (2:0) судья Иван Абросимов после ВАР-проверки и просмотра повторов на мониторе у поля удалил футболиста гостей Георгия Мелкадзе за серьезное нарушение правил игры. И арбитр, и его видеоассистенты Рафаэль Шафеев и Анатолий Жабченко определили, что нападающий заслуживал красной карточки за фол на Ираклии Манелове. Хотя контакт ноги игрока грозненцев с ногой соперника, который произошел двумя минутами ранее, выглядел совершенно случайным. Манелов попытался в падении остановить мяч, а Мелкадзе пробросил его вперед и неумышленно наступил на ногу калининградцу. На взгляд всех экспертов «СЭ», ВАР-вмешательство не требовалось, а итоговое решение рефери — чересчур строгое. У «Ахмата» есть возможность оспорить удаление своего футболиста, обратившись в контрольно-дисциплинарный комитет РФС. А тот, в свою очередь запросит мнение экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭКС). При соответствующем решении ЭСК красная карточка затем может быть отменена. А на 25-й минуте этого же матча возникли основания для назначения пенальти в ворота «Ахмата». Когда в штрафной площади грозненцев произошел контакт левой руки Лечи Садулаева с головой Владислава Сауся. В этом чемпионате России судьи нередко квалифицировали такие действия как нарушение правил. Но в матче в Калининграде этого не случилось. Видеоассистенты в действия Абросимова не вмешались.

Alexander Kovalev Почему неумышленное? 05.11.2025

shabl Удаление чистое... 04.11.2025

zg Да пофиг в принципе,пока Станковича с КаггиХао не пнут,я от команды в принципе ничего особого уже не жду....Улыбнуло,как Деян после матча,на вопрос про идиотские "розыгрыши мяча от штрафной" промямлил,что есть зоны куда можно и куда нельзя и непонятно,почему игроки пинают туда,куда нельзя.... 04.11.2025

Федот Отменят кр. карточку, сто пудов. 04.11.2025

zg Точняк!Бывшие нас любят!Ну его нах!Дисква!Только дисква!) 03.11.2025

Andrey Victorovich Вспоминается столкновение Веллитона с Акинфеевым за пределами штрафной, оба боролись за верховой мяч и голову Веллитон никуда деть не мог, а получил по полной, на сколько я помню 4 матча дискволификации 03.11.2025

Andrey Victorovich Всё равно какое место, Спартак единственный клуб которы цифру 10 не поменял в честь 10 летия матч тв, в следующем туре балтика грохнет краснодар без 4х ведущих игроков, а спартак проиграет ахмату и отправит домой станковича 03.11.2025

Капитон Матроскин Возражение в том, что ты пишешь : "Сделали из футбола галимый балет с цирком. Стоит человеку соответствующим образом поваляться, и вот тебе пожалуйста, удаление или пеналь." - то есть Манелов "повалялся в цирковом исполнении и Мелкадзе удалили" - по твоим словам. А Манелов валялся от сильной боли, а не дельфина исполнял. - Так понятно мое возражение?? Просто ты всех под одну гребенку причесал, а это не есть правильно. 03.11.2025

АндрейЕвгеньевич Судья ваащее мог на поле не выходить.. А отдать свисток писаке.. 03.11.2025

AZ Так а в чем возражение, если сам надеешься, что красную отменят? Да, наступ может привести к травме, как и столкновение головами, допустим. Ну так спорт все таки травмоопасная штука. А удаления должны быть за грубость со стороны игрока, а не за то, что может к чему-то привести. 03.11.2025

Робат Походу карьере Абросимова конец! Пусть баранов пасет в горах Кавказа! 03.11.2025

m_16 Думаешь, шестое место Спартака настолько не даёт покоя газовой гидре? 03.11.2025

Капитон Матроскин По твоему Манелов, которому Мелкадзе наступил на ногу - исполнял балет или цирк, валяясь?? Такой жестокий наступ может привести не только к серьезнейшей травме, но и вообще к завершению карьеры. - Это моё возражение тебе. Что касается удаления Мелкадзе - считаю, что тут произошел несчастный случай, и Мелкадзе никак не заслуживал удаления, ему просто некуда было ставить ногу при беге, а на мяче он был первый. Надеюсь, красную отменят, а Манелову - здоровья и хоть бы не серьезная травма, ибо в стоп-кадре этот наступ выглядил жутко(( 03.11.2025

Aeon В этом сезоне судейство в РПЛ -- чистый хаос. В решениях арбитров нет никакой последовательности, а пресловутый ВАР всё чаще становится собственно причиной проблемных решений вместо того, чтобы способствовать уменьшению их количества. 03.11.2025

Andrey Victorovich Отменят, ведь следующяя игра со Спартаком 03.11.2025

Gordon "Всех экспертов". И кто кроме дилетанта Боброва сюда входит? :) Фамилии в студию ) 03.11.2025

Rudrik31 Так наоборот должен, вам же играть с Ахматом!)) 03.11.2025

AZ Такие удаления, как удаление Мелкадзе или Кордобы - маразм. Или пеналь в ворота Ростова. Сделали из футбола галимый балет с цирком. Стоит человеку соответствующим образом поваляться, и вот тебе пожалуйста, удаление или пеналь.))). Главное, нас усиленно пытаются убедить, что "сейчас такие правила".))). Только вот нет такого судейства в ЛЧ и других турнирах (например, недавний МЧМ). 03.11.2025