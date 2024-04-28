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Сегодня, 19:30

«Балтика» — ЦСКА: смотреть трансляцию матча РПЛ

«Балтика» и ЦСКА сыграют 28 апреля в 26-м туре РПЛ
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист ЦСКА Иван Обляков.
Иван Обляков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«Балтика» и ЦСКА встретятся в матче 26-го тура чемпионата России по футболу 28 апреля, в воскресенье. Игра на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде начнется в 21.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию поединка «Балтика» — ЦСКА можно будет по подписке на канале «Матч Премьер». Начало прямого эфира — в 21.20 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных моментов игры «Балтика» — ЦСКА. В матч-центре будут доступны ключевые события встречи 26-го тура РПЛ.

«Балтика» главного тренера Сергея Игнашевича находится на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России с 23 баллами. ЦСКА с Владимиром Федотовым располагается на седьмой строчке с 38 очками.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
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