Сегодня, 20:18
Стали известны стартовые составы «Балтики» и ЦСКА в матч 26-го тура чемпионата России.
«Балтика»: Латышонок, Жиров, Фернандес, Андраде, Луна, Бистрович, Ковалев, Лисакович, Козлов, Энрикес, Фернандес.
Запасные: Коновалов, Бориско, Осипов, Остойич, Радмановац, Гассама, Маляров, Рыбчинский, Аванесян, Капленко, Лазарев, Пряхин.
ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Лукин, Мойзес, Келлвен, Кисляк, Гайич, Зделар, Чалов, Мусаев, Давила.
Запасные: Тороп, Шайхутдинов, Набабкин, Агапов, Рядно, Риванди, Обляков, Глебов, Мендес, Айссауи, Заболотный.
Матч пройдет 28 апреля на стадионе «Ростех Арена». Начало — в 21.30 по московскому времени.