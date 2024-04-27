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Сегодня, 21:30

«Балтика» — ЦСКА: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Балтика» и ЦСКА встретятся в матче 26-го тура РПЛ 28 апреля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист ЦСКА Мойзес.
Мойзес.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«Балтика» 28 апреля в Калининграде примет ЦСКА в матче 26-го тура чемпионата России по футболу. Встреча на стадионе «Ростех Арена» начнется в 21.30 по московскому времени.

На канале «Матч Премьер» по платной подписке покажут в прямом эфире видеотрансляцию игры «Балтика» — ЦСКА. Начало — в 21.20 мск.

Ключевые события противостояния 26-го тура РПЛ в Калининграде будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Балтика» с главным тренером Сергеем Игнашевичем находится на 15-м месте с 23 очками после 25 туров. ЦСКА под руководством Владимира Федотова набрал 38 баллов и идет на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
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