«Балтика» и ЦСКА встретятся в матче 26-го тура РПЛ 28 апреля

«Балтика» 28 апреля в Калининграде примет ЦСКА в матче 26-го тура чемпионата России по футболу. Встреча на стадионе «Ростех Арена» начнется в 21.30 по московскому времени.

На канале «Матч Премьер» по платной подписке покажут в прямом эфире видеотрансляцию игры «Балтика» — ЦСКА. Начало — в 21.20 мск.

Ключевые события противостояния 26-го тура РПЛ в Калининграде будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Балтика» с главным тренером Сергеем Игнашевичем находится на 15-м месте с 23 очками после 25 туров. ЦСКА под руководством Владимира Федотова набрал 38 баллов и идет на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ.

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