Сегодня, 20:25
Стали известны стартовые составы «Балтики» и «Динамо» на матч 28-го тура РПЛ.
Игра между командами состоится 11 мая в Калининграде на стадионе «Ростех Арена». Начало — в 21.30 мск. Главным арбитром встречи был назначен Евгений Буланов.
«Балтика»: Латышонок, Жиров, Капленко, Андраде, Луна, Рыбчинский, Бистрович, Ковалев, Лисакович, Энрикес, А. Фернандес.
«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Маричаль, Р. Фернандес, Бальбуэна, Чавес, Лаксальт, Карраскаль, Фомин, Нгамале, Тюкавин.
На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. «Балтика» идет 15-й (26).
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Балтика» — «Динамо».